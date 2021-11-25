Олександр Омельченко не пережив коронавірус. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні помер колишній мер Києва Олександр Омельченко через ускладнення після захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє Київська державна міська адміністрація у Telegram.

"Сьогодні не стало Олександра Омельченка... Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що Омельченко захворів на COVID-19 і був у тяжкому стані.

Що відомо про Омельченка?

Народився у селі Зозив Липовецького району Вінницької області.

1959 року закінчив Київський будівельний технікум. 1974-го – Київський інженерно-будівельний інститут, 1978-го – Київський інститут народного господарства. Кандидат технічних наук.

З серпня 1996 року – голова Київської міської державної адміністрації. З травня 1999 по квітень 2006 року – мер Києва та президент Асоціації міст України.

та президент Асоціації міст України. 2007-2012 рр. – народний депутат України VI скликання, пройшов до парламенту за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

25 листопада 2009 року – на авто Mitsubishi Pajero збив на смерть 48-річного чоловікана пішохідному переході. Його виправдала прокуратура.

Про діяльність Олександра Омельченка говорять дуже неоднозначно. За його перебування на посаді мера відкрили 8 станцій метро, по всьому місту встановили бювети артезіанської води, відновлено стародавні храми. Але водночас скорочувалася мережа громадського транспорту, закривалися маршрути, ліквідовувалися лінії. Активно розвивалися маршрутні таксі.