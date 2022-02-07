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Ультиматум Росії щодо НАТО: У Джонсона придумали, як заспокоїти Путіна

Наталія Магдик
7 лютого, 17:03
Велика Британія вважає, що РФ не варто боятися розширення НАТО

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон переконуватиме Росію в тому, що НАТО їй не загрожує. Про це повідомив речник Джонсона, пише Reuters.

За його словами, НАТО – це оборонний альянс і не є загрозою, будь-яка європейська країна має право вступити до нього.

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"Росія висловила занепокоєння щодо можливої агресії НАТО, але ми ясно дали зрозуміти, що ці побоювання докорінно необґрунтовані, оскільки НАТО за своєю суттю є оборонним альянсом", – сказав представник Джонсона.

Він додав, що в цьому напрямі Велика Британія продовжить дипломатичну роботу.

"Але ми дійсно хочемо працювати з Росією, щоб забезпечити дипломатичні запевнення на цьому фронті. Не йдеться про те, щоб іти на поступки, як заявили прем'єр-міністр та інші західні лідери. Усі європейські демократії мають право вступити до НАТО", – сказав він.

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