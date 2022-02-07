Ультиматум Росії щодо НАТО: У Джонсона придумали, як заспокоїти Путіна

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Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон переконуватиме Росію в тому, що НАТО їй не загрожує. Про це повідомив речник Джонсона, пише Reuters.
За його словами, НАТО – це оборонний альянс і не є загрозою, будь-яка європейська країна має право вступити до нього.
"Росія висловила занепокоєння щодо можливої агресії НАТО, але ми ясно дали зрозуміти, що ці побоювання докорінно необґрунтовані, оскільки НАТО за своєю суттю є оборонним альянсом", – сказав представник Джонсона.
Він додав, що в цьому напрямі Велика Британія продовжить дипломатичну роботу.
"Але ми дійсно хочемо працювати з Росією, щоб забезпечити дипломатичні запевнення на цьому фронті. Не йдеться про те, щоб іти на поступки, як заявили прем'єр-міністр та інші західні лідери. Усі європейські демократії мають право вступити до НАТО", – сказав він.
Україна прагне НАТО
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО в 2022 році. Він нагадав, що для отримання Плану дій щодо підготовки до членства в Альянсі вже проведено достатньо реформ – надання його Україні лише посилить євроатлантичний простір.
- Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі звернувся до НАТО через погрози Росії.
- Прессекретар військового відомства США Джон Кірбі заявив, що Росія не має права вето на вступ країн у НАТО. За його словами, це питання можуть вирішити лише ці держави та сам Альянс.
Росія боїться розширення НАТО
- 12 січня відбулися переговори в Раді Росія – НАТО, на яких обговорювали вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
- Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за п'ять-десять хвилин. Господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
- 26 січня посол США в Росії Джон Салліван передав у МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції про гарантії безпеки.
- Крім того, НАТО передало Росії свою письмову відповідь на ультиматум Путіна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що союзники окреслили три основні позиції, за якими готові досягати прогресу.