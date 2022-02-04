Україну готують до "зелених чоловічків": Росія репетирує колапс

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збій у роботі мобільних операторів в Україні міг бути спецоперацією Росії, яка зазнає методів дестабілізації.

Така думка в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив колишній військовий прокурор Анатолій Матіос.

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"Я вам скажу, що зробила Росія позавчора. Це ніхто з влади не каже. Може жителі України помітили збій мобільних операторів? Не просто оператори відключилися, а казали, що не вистачає коштів для дзвінків. Так от, я вам скажу, що це була репетиція ліквідації – як покласти зв'язок із боку Російської Федерації", – заявив він.

За словами Матіоса, усі основні українські мобільні оператори контролюються Росією.

Розповідаю сценарій – відключаємо світло і телефон. Що відбувається? Ви не знаєте, де заправитися, заправка закрита. Світлофори зупинилися, машини. Діти плачуть, чоловік не прийшов, не знає дороги. відбувається. Через 10 днів прилітають до Жулян, Бориспіль "чоловічки", не дай бог. І половина України скаже – нарешті цей дурдом скінчився. Увімкнули світло, відкрили магазини, можна піти купити продукти, запустили зв'язок", – пояснив колишній військовий прокурор.

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Збій мобільного зв'язку в Україні

Вранці 3 лютого користувачі мережі "Київстар" зіткнулися з проблемами із зв'язком. Українці скаржилися у соцмережах, що зателефонувати на будь-який номер, навіть оператору, було неможливо. Скористатися інтернетом також не було можливості.

Гроші з рахунків зникли. Поповнити рахунок було неможливо навіть через Приват24. Мобільний додаток не працював.

У коментарі "Сегодня" у прес-службі "Київстару" зазначили, що фахівці компанії одразу розпочали роботи з усунення технічної проблеми та о 10:30 ранку послуги було відновлено.

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