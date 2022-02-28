Українська делегація прибула на переговори з РФ – хто приїхав

Українська сторона прибула на переговори / Колаж "Сьогодні"

Українська делегація прибула до району українсько-білоруського кордону для участі у переговорах із представниками Російської Федерації. Про це повідомили в Офісі президента.

До складу делегації увійшли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Реклама

Ключове питання переговорів – негайне припинення вогню та відведення військ з території України.

Новина доповнюється...