"Путін помер, а ми не готові": Аваков розповів, що робити українським військовим

Ексголова МВС не виключив військового сценарію. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Україна має мати військовий сценарій на той випадок, якщо президент Російської Федерації Володимир Путін помре. За його словами, держава має бути готовою до подібних ситуацій на різних рівнях.

Про це він заявив у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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"Припустимо, Путін готовий на якусь процедуру мирної передачі влади. І тоді ми теж готові. А якщо він не готовий до такої процедури, мають бути готові всі інші наші служби. Військові мають бути готові по-своєму, дипломати та перемовники мають бути готові по-своєму. А наше суспільство має підтримати цю готовність. У нас має лежати 5-6-7 тек. Військовий сценарій – а раптом щось трапилося в Російській Федерації? Раптом почалися дезінтеграційні процеси? Раптом, у нас немає такого щастя, Путін помер? А ми не готові. Нам треба бути готовими", – сказав Аваков.

Політик навів приклад 1991 року, коли розвалився СРСР, а Україна проголосила власну Незалежність. Мовляв, якби українське суспільство тоді було б неготовим, то наслідки цього ми відчували б досі.

Крім того, ексголова МВС додав, що "кожна людина, яка живе по той бік кордону окупованої території, повинна мати бажання прийти в Україну".

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"Ми повинні це взяти й не припуститися помилок. Потрібно сказати: "Хлопці, я пробачаю тих, хто пішов працювати секретарем до райадміністрації окупаційної влади". У мене немає претензій до лікарів та вчителів, які працювали в школі. У мене є претензії до тих, хто стріляв у наших солдат, хто займався репресіями, крав власність у величезних ситуаціях. Їх не торкнеться закон про колаборацію", – сказав Аваков.

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