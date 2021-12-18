Українці будуть із теплом та світлом: Шмигаль розповів про опалювальний сезон

Шмигаль запевнив, що Україна законтрактувала імпорт вугілля на грудень та січень. Колаж "Сьогодні"

Ситуація в енергетиці на сьогодні є абсолютно стабільною та контрольованою.

Про це під час брифінгу зі створення координаційного енергетичного штабу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба офісу президента.

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"Україна буде з теплом і світлом. Тарифи та ціни залишаються незмінними протягом усього опалювального сезону. Хочу запевнити мешканців Луганщини, зокрема міста Щастя та тих населених пунктів, які опалюються від Луганської ТЕС, що ваші будинки не залишаться без світла та тепла. Уряд зробило для цього все необхідне, зокрема, було підготовлено додаткову послугу для роботи на газі для чотирьох приватних ТЕС та ТЕЦ", – заявив Шмигаль.

Шмигаль запевнив, що Україна законтрактувала імпорт вугілля на грудень та січень. За його словами, протягом останніх двох-трьох тижнів запаси вугілля на складах зросли на 100 тис. тонн.

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