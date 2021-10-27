Українцям треба навчитися стріляти – Монастирський назвав причину

Монастирський виступає за підвищення навичок володіння зброєю. Колаж "Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що українцям необхідно навчитися поводитися зі зброєю, оскільки незабаром у нас запрацює закон про територіальну оборону.

Про це він написав у Facebook.

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Він нагадав, що Україна восьмий рік перебуває у стані війни, тому вважає, що рівень культури поводження зі зброєю має зростати та мати високу увагу у суспільстві.

"Також навички практичної стрільби потрібно підвищувати і серед цивільного населення, розширюючи мережі тирів. Адже наступного року вводиться в дію закон України "Про основи національного спротиву", і навички практичної стрільби будуть дуже потрібні для побудови оновленої Української територіальної оборони. Людина, яка займається стрільбою, має довіряти зброї, яку вона тримає в руках", – написав Монастирський.

Зброя у простих українців