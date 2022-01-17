"Україна виконала свою частину": Кулеба надіслав Кремлю важливий сигнал

Глава МЗС України Дмитро Кулеба (ліворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок питання про проведення саміту в "нормандському форматі". Серед іншого, він зазначив, що Україна зробила більше, ніж потрібно для проведення саміту.
Про це він заявив на пресконференції в Києві.
"Якщо ви проаналізуєте те, що було зроблено, то побачите, що Україна виконала свою частину. Росія – не виконала. Коли ми подивимося на засідання Тристоронньої контактної групи, де Україна та Росія за посередництва ОБСЄ займаються, власне, технічним виконанням Мінських домовленостей, то ви побачите, що, по суті, ця група заблокована", – наголосив Кулеба.
Україні потрібна готовність Росії
За його словами, засідання ТКГ відбуваються, але Росія усунулась від діалогу і, по суті, блокує роботу.
"Власне, вже дуже багато зроблено. Як я сказав, Україна виконала свою частину рішення Паризького саміту й готова рухатися всіма треками Мінських домовленостей у Тристоронній контактній групі. Те, що нам потрібно, – це готовність Росії сумлінно працювати й у "нормандському форматі", й у Тристоронній контактній групі", – сказав Кулеба.
Також міністр зазначив, що Україна зробила більше, ніж потрібно щоб ці переговори пішли вперед. Водночас за його словами, Україна займає конструктивну позицію, але ця конструктивність не набуває взаємної конструктивності з боку Росії.
Позиція Німеччини
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до дипломатичного рішення конфлікту з Росією. Серед іншого, вона пообіцяла "зробити все, щоб повернути "нормандський формат" до життя", а також сказала, що хоче торкнутися цієї теми на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві.
Позиція Росії
Своєю чергою прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що Росія готова предметно домовлятися щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Російська сторона теж готова предметно домовлятися. Але спочатку треба предметно виконати досягнуті домовленості", – заявив Пєсков.
Який саміт?
У грудні 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у "нормандському форматі". Саміт, що відбувся в Єлисейському палаці, став першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року.
Учасники зустрічі підтвердили відданість Мінським угодам щодо Донбасу, домовилися підтримати Контактну групу у забезпеченні повного припинення вогню до кінця 2019 року та розведення сил у трьох нових пунктах до кінця березня 2020 року, а також провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" до кінця 2019 року. року тощо.
Переговори щодо Донбасу
- 12 січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що після довгого простою "нормандський формат" знову запрацював, і є можливість домовитися з важливих питань щодо Донбасу.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до нового саміту "Нормандської четвірки" та привітав зусилля Німеччини та Франції щодо практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час паризького саміту у грудні 2019 року.
- 7 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки". Лідери "четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року.
- 15 грудня Зеленський заявив у Брюсселі під час брифінгу за підсумками першого дня переговорів на полях саміту "Східного партнерства", що Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу.