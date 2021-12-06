Україна у ТОП-100 світових торговців зброєю – скільки заробила грошей

"Укроборонпром" збільшив продаж озброєння до 1,32 млрд доларів за 2020 рік. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укроборонпром" збільшив продаж озброєння у 2020 році на 2% і залишився на 77-му місці у списку ТОП-100 найбільших оборонних компаній світу. Концерт продав зброї та послуг на 1,32 млрд доларів.

Про це йдеться у доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

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За даними SIPRI, у 2020 році порівняно з 2019 роком продаж зброї та військових послуг ста найбільших компаній галузі зріс на 1,3% і склав 531 млрд доларів.

Домінуючу позицію на ринку займають американські компанії: 41 компанія зі США продає зброї та послуги на 285 млрд доларів, що становить 54% від загального обсягу продажів зброї у ТОП-100.

На 26 європейських озброєних компаній із ТОП-100 сукупно припадає 21% або 109 млрд доларів, що на 1% більше у порівнянні з 2019 роком.

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Зазначимо, що штаб-квартири семи з цих компаній знаходяться у Великій Британії, шість у Франції, чотири у Німеччині, дві в Італії та по одній у Норвегії, Польщі, Іспанії, Швеції та Україні.

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