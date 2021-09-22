"Україна в небезпеці!" – президент Польщі Дуда звинуватив Європу у підіграванні Росії

Анджей Дуда заступився за Україну. Фото: скріншот

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував Європейський Союз за завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2" в умовах військової агресії проти України.

Про це політик заявив під час виступу на Генасамблеї ООН.

Реклама

Президент Польщі попередив, що з моменту запуску "Північного потоку – 2" Україна опиниться в ще більшій небезпеці.

"Яка була реакція багатьох північних країн на цю драму українського народу, який бореться за незалежність? Це було будівництво великого газопроводу "Північний потік – 2", по якому російський газ піде до Західної Європи, приносячи ще мільярди агресору та повну безпорадність або навіть байдужість до того, що Україна тепер перебуває у ще більшій небезпеці", – присоромив Дуда країни Європейського Союзу.

Польський лідер нагадав, що брав участь у саміті "Кримської платформи", який відбувся в Києві напередодні Дня Незалежності України. За словами Анджея Дуди, в українській столиці він намагався "знайти" європейських політиків, які схвалювали та лобіювали будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2", однак вони проігнорували дипломатичний захід.

Реклама

"Я був там (на "Кримській платформі" .- Ред.) одним із небагатьох лідерів багатих північних країн. Я шукав там очима тих, хто будував і схвалював будівництво "Північного потоку – 2", і не знайшов їх", – підсумував Дуда.

Читайте також:

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив "Газпром" в шантажі

Коли можуть запустити "Північний потік – 2"

Російський газопровід "Північний потік – 2", який повністю завершили 10 вересня, може отримати дозвіл на запуск на початку 2022 року.

Як заявляли раніше в Федеральному мережевому агентстві Німеччини (BNA), рішення про сертифікацію "Північного потоку – 2" буде ухвалено до 8 січня 2022 року.

Ще до завершення будівництва "Північного потоку – 2" в РФ заявляли, що газопровід почне роботу вже цього року, однак строки весь час переносилися.

Раніше ми повідомляли, що ЄС надає великого значення енергетичній безпеці України. Брюссель готовий провести консультації з Києвом про "Північний потік – 2".

Також нагадаємо, в Німеччині запропонували продати "Північний потік – 2".