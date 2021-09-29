Україна в ООН: Окупація Криму – пряма загроза ядерній безпеці

Юрій Вітренко, постпред України при ООН. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна висловила в ООН стурбованість у зв'язку з нарощуванням Росією ядерного потенціалу у тимчасово окупованому Криму.

З такою заявою виступив заступник постійного представника при ООН Юрій Вітренко на засіданні Генасамблеї, повідомляє Укрінформ.

Реклама

Він нагадав, що Генасамблея ООН у низці резолюцій висловила серйозну стурбованість у зв'язку з продовженням мілітаризації Криму Росією, зокрема розміщенням на півострові засобів доставлення ядерної зброї.

Дії Росії являють собою пряму загрозу міжнародному режиму нерозповсюдження ядерної зброї, підкреслив Вітренко.

Реклама

Він також нагадав про Будапештський меморандум 1994 року, підписаний ядерними державами, зокрема РФ, про гарантії безпеки, які надавали Україні в обмін на відмову від ядерної зброї.

"Два десятиліття Російська Федерація окупувала і намагалася анексувати Кримський півострів, а також розв'язала жахливу за своїми масштабами збройну агресію на сході України", – констатував дипломат, зазначивши, що такі гарантії безпеки виявилися неефективними.

Вітренко закликав почати "предметну роботу" конференції з роззброєння, яка функціонує під егідою ООН в Женеві, і розробити та укласти багатосторонній юридично зобов'язуючий документ про надання гарантій безпеки неядерним державам.

Читайте також:

Колишній радник Путіна розповів, хто поверне Україні Крим і Донбас

Окупація Криму Росією

У лютому 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Влада РФ спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент РФ Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

"Сьогодні" провели власне розслідування і з'ясували, як Росія перетворює Крим на ядерне сховище і що загрожує півострову.

Своєю чергою глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв про глобальну загрозу через ядерну зброю РФ на українському півострові.