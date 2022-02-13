Україна скликає зустріч із Росією – Москві дали 48 годин

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Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами – учасницями Віденського документу протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону і в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов'язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць", – написав Кулеба.

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Віденський документ ОБСЄ підписано у 2011 році. Він націлений на зміцнення безпеки та довіри між країнами-учасницями. Документ передбачає консультації через "незвичайну військову діяльність" та небезпечні інциденти.

Загроза нападу Росії

Росія стягнула війська чисельністю понад сто тисяч до кордону України. Вона розпочне вторгнення 16 лютого, повідомила, посилаючись на свої джерела, американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.

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Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ймовірність нового вторгнення Росії в Україну зростає.

Керівник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов заявив, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною.

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