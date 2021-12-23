"Україна – не Росія": Яценюк очикує від Зеленського адекватну відповідь Путину

Від президента Володимира Зеленського зараз чекають адекватної відповіді на слова президента Росії / Колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський повинен негайно відреагувати на заяви президента Росії Володимира Путіна, давши відповідь публічно в українських і міжнародних медіа.
Про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Фейсбуці.
Вимоги до президента
"Це має бути не кількагодинний марафон, а чітка і коротка лекція Путіну на тему "Україна не Росія", – наголосив у Facebook прем’єр-міністр України 2014-2016 років.
"Ми не єдиний народ! Коли у Києві будували храми, на місці Москви вовки на болотах завивали", – написав Яценюк.
Український вибір – це не "путінські медведчуки", наголосив він: "Український вибір – це вступ до Європейського Союзу і НАТО".
"Росія і Путін – міжнародний злочинець, а не посередник. Крим, Донецьк, Луганськ – це Україна. Ми захищали і будемо захищати Україну!" – підкреслив Арсеній Яценюк.
Заяви Путіна
- Під час своєї традиційної пресконференції російський лідер зазначив, що Україну "створив Ленін", коли формував Радянський Союз.
- Також він відмовився дати гарантії ненападу на Україну, а натомість зажадав від Заходу дати гарантії безпеки Росії і цинічно наголосив, мовляв, його країна нікому не загрожує.
- На думку Путіна, зараз Київ готується здійснити нову військову операцію, а щоб Кремль не допомагав росіянам на Донбасі, нібито саме ради цього США та ЄС загрожують новими санкціями.