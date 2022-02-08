Україна не давала жодних письмових відповідей "ЛДНР" – Гармаш

Сергій Гармаш. Фото: колаж "Сьогодні"

Член української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш заявив, що українська делегація на засіданні політичної робочої підгрупи не надавала письмових відповідей на запропоновані документи окупаційної адміністрації так званих республік "ЛНР" та "ДНР".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Лист Никанорової та Дейнего в ОБСЄ із заявою, що Україна, нібито, під час останньої зустрічі (радників лідерів – Ред.) "Нормандської четвірки" в Парижі, взяла на себе зобов'язання письмово відповідати на документи ОРДЛО (що означало б автоматичне визнання Києвом їхньої) суб'єктності як сторони конфлікту та переговорів) виявилося правдою. Ось тільки щодо зобов'язань Києва, московські маріонетки видали в ньому бажане за дійсне. Сьогодні відбулося засідання політичної робочої групи ТКГ. Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала" , – йдеться у повідомленні.

Гармаш заявив, що українська делегація в ТКГ готова обговорювати всі пропозиції, які є у роботі, однак жодних домовленостей з боку України щодо письмової форми реагування немає.

Що відомо?

Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що "представники" так званих республік "ДНР" та "ЛНР" Наталія Никонорова та Владислав Дейнього нібито звернулися до спецпредставника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ посла Мікко Кіннунена з листом.

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У цьому документі вони стверджують, що, за інформацією, отриманою від російської сторони, на зустрічі в Парижі 26 січня 2022 року на рівні політичних радників "Українська сторона під гарантії Німеччини та Франції взяла на себе зобов'язання представити в Контактну групу свою письмову реакцію на всі переговори, що є на столі, щодо всеосяжного мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до Мінських угод з метою розпочати з нами предметний і конструктивний діалог щодо їх обговорення. та узгодження" .

Зокрема, представники терористичних утворень "очікують" вже до моменту наступного засідання ТКГ, 9 лютого, отримати відповідь України щодо параметрів майбутнього режиму особливого статусу, зняття економічної блокади з ОРДЛО та звільнення затриманого так званого представника ОРДЛО у Спільному центрі з координації та контролю за припиненням вогню (СЦКК) на Донеччині.

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