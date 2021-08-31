Україна і США підписали угоду про оборонне партнерство

Угода між Україною та США була підписана в Пентагоні / Фото: Офис Президента Украины

Під час візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон міністри оборони України і Сполучених Штатів підписали угоду про стратегічні засади оборонного партнерства.

Про це повідомив Зеленський у Twitter.

Український президент назвав цю угоду новим етапом у співпраці України та США в оборонній сфері.

"Підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО й спільна протидія агресії РФ", – зазначив глава держави.

Про що йдеться в угоді

У рамковій угоді, яку підписали міністри оборони України і США 31 серпня в Пентагоні, йдеться, що:

США підтримують територіальну цілісність України і засуджують окупацію Росією Криму та агресію РФ на Донбасі.

США і надалі проводитимуть тренувальні та навчальні заходи для українських Збройних сил.

Україна продовжить впроваджувати реформи в оборонному секторі для відповідності стандартам НАТО.

Також домовилися про поглиблення співпраці країн у Чорноморському регіоні для ефективної протидії зовнішнім загрозам і посиленні співпраці в кібербезпеці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.