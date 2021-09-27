Україна хотіла розірвати дипвідносини з Росією, але завадив один момент

Відносин між країнами і так по суті немає. Колаж "Сьогодні"

Україна вже розглядала варіант з розривом дипломатичних відносин з Росією, а перші реальні дзвіночки були ще у 2017 році. Однак жодна країна не погодилася забезпечити інтереси українців на території РФ, тому Київ не міг собі дозволити залишити наших громадян один на один з агресором.

Про це розповів в ефірі телеканалу Дом заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

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Він вважає, що таке рішення потрібно було приймати ще у 2014 році, коли Росія напала на Україну. При цьому дипломат зазначає, що в Росії на той момент перебували мільйони українців, а після початку війни їх стало там ще більше, тому там потрібні були наші посольства і консультства.

"Особливо у 2014-2015 роки, бойові дії та взяття у полон наших бійців на фронті. У ті дні наше консульство в Ростові-на-Дону, інші наші установи в Росії працювали фактично 24/7 для того, щоб допомагати нашим громадянам. Допомагали з лікуванням, з контактами з рідними тощо. Це і страшна робота", – розповів Боднар.

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Заступник міністра підтвердив, що Україна розглядала варіант розриву дипвідносин і навіть шукала країни, які могли б допомагати українцям в РФ.

"Ми проводили "зондування" позицій, жодна з країн, яка представлена у Москві, не взялася представляти наші інтереси, враховуючи таку кількість роботи, яку потрібно було б робити, щоб забезпечити інтереси наших громадян... Візьмемо, наприклад, Грузію, яка розірвала дипломатичні відносини з РФ після війни 2008 року, її інтереси представляє Швейцарія. І якщо порахувати кількість громадян Грузії та України, то це дуже велика різниця", – пояснив він.

Боднар додав, що зараз українська дипломатія концентрується на консульській роботі, оскільки на території агресора багато не тільки простих українців, а й політв'язнів, які утримуються Росією і на окупованих територіях.

"Тобто консули забезпечують наших громадян документами, відвідують у тюрмах, а їх там сидить кілька тисяч, і плюс — політичні заручники Кремля з Криму, це представлення наших інтересів у судах, в інших інституціях. Тобто цей практичний вимір переміг емоційний наплив, щоб розірвати ці стосунки", – резюмував дипломат.

Розрив дипвідносини з Росією

Істерія навколо цього питання закрутилася у 2017 році, коли в російських ЗМІ з'явилася інформація, що на той момент нардеп Іван Винник нібито вніс поправки в законопроєкт про реінтеграцію Донбасу, які припускали розрив дипвідносин з країною-агресором.

Сам же Винник пояснював, що не вносив таких правок, але уточнив, що Кабмін повинен був привести українське законодавство, наші правовідносини і дипломатичні відносини з країною-агресором (Росією. – Ред.) до практики міжнародного права і його застосування, а саме – розриву дипломатичних відносин.

Своєю чергою в МЗС РФ пояснили, що Україні краще не розривати дипвідносини з Росією. У Москві натиснули на слабке місце – нагадали Києву про велику кількість українців в РФ, мовляв, тоді ними нікому буде займатися.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук називав умову для розриву дипвідносин з Росією. За його словами, багато країн Європи виганяють російських дипломатів, а Київ міг би повністю припинити контакти з Москвою.