"Велике будівництво кордонів": Україна відокремиться від Росії і Білорусі інтелектуальним бар'єром

Денис Монастирський познайомився зі станом державного кордону з Росією / Фото МВС / Колаж "Сьогодні"
Протягом найближчих двох років на державному кордоні з Росією і Білоруссю має з'явитися нове загородження. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час знайомства зі станом справ на українському кордоні на Луганщині.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
"Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всі зусилля та фінанси, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Наступного року має бути "велике будівництво кордонів". Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни", – сказав Денис Монастирський.
Система, яку планують запустити на кордоні з Росією і Білоруссю здатна протидіяти потенційним спробам вторгнення, диверсійного проникнення, нелегальної міграції та контрабанді.
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Особливості проєкту
- Для повного облаштування кордонів необхідно 17 мільярдів гривень і МВС сподівається, що ці гроші будуть закладені в бюджет 2022 року.
- У процесі зміцнення кордонів України з Білоруссю, Росією і Молдовою з'ясувалося, що третина територій, через які повинен проходити "європейський вал", знаходяться в приватній власності.
- 19 листопада 2014 року Кабінет міністрів України прийняв рішення затвердити указ Петра Порошенка про позначення лінії українсько-російського кордону.
- Повністю перекрити необхідно 4,5 тисячі кілометрів.
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