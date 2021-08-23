Збитки від окупації Криму склали $100 млрд. Але це не єдина проблема – Шмигаль

Окупація Криму - проблема не тільки України. Колаж "Сьогодні"

Потенційні збитки від окупації Криму Росією перевищують $100 млрд. У цю суму входять втрачені природні ресурси, активи держави, промисловість, а також негативні наслідки для людей, які страждають від політики країни-агресора.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час "Кримської платформи".

Глава уряду зазначив також погіршення екології на півострові внаслідок його окупації. За його словами, через політику мілітаризації і викачування ресурсів півострів знаходиться на межі екологічної катастрофи.

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"Питання екології – це питання безпечного життя українців на півострові і в цілому екологічних проблем для всього Чорноморського регіону. Будинок мільйонів українців перетворюється фактично на військову базу і режимний окупаційний об'єкт. Це ще раз свідчить про глобальність проблеми і загрозу не тільки для України, але і для наших європейських сусідів", – сказав він.

Що таке Кримська платформа?

Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський почав шукати формат переговорного майданчика щодо деокупації півострова. У результаті МЗС розробив концепцію Кримської платформи.

Український МЗС під час кожної міжнародної зустрічі почав запрошувати країни приєднатися до платформи. У неї п'ять пріоритетів:

Безпека, включно зі свободою мореплавства; Забезпечення ефективності санкцій проти РФ; Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права; Захист освітніх, культурних і релігійних прав; Подолання негативного впливу окупації Криму на економіку і навколишнє середовище.

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