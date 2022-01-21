У Зеленського пояснили слова про окупацію Харкова Росією

Слова президента України Володимира Зеленського про те, що Росія може окупувати Харків, були лише "гіпотетичним сценарієм" ескалації конфлікту.

Про це заявив речник глави держави Сергій Никифоров, якого цитує Nv.ua.

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"Я думаю, ті, що тиражують, не читали текст інтерв'ю, а виривають цю фразу. Мені здається, цей абзац самодостатній і не потребує роз'яснень", – сказав Никифоров.

За його словами, "президент розмірковував про ескалацію".

"Але якщо ви запитуєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою б вона могла бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окупований", – сказав прессекретар Зеленського.

Сергій Никифоров: "Ініціатива президента – це масштабна програма з підтримки бізнесу" / Фото: Wikipedia

Що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що якщо РФ наважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією.

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"Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає більш як 1 млн жителів. Це не буде просто зайняттям; це буде початком великомасштабної війни", – сказав президент.

У Харкові відреагували на слова президента

Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що у разі російської агресії на захист міста стануть не лише місцеві жителі, але й усі українці.

"Місто готове дати тверду відсіч потенційному загарбнику, всі сили та засоби для того, щоб відстояти Харків, у нас є", – зазначив він.

Мер наголосив, що жителям міста нема про що турбуватися "і Харків й надалі успішно розвиватиметься під мирним небом".

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"Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться українським спокійним містом, нехай росіяни не роззявляють рота", – сказав Терехов.

У Кремлі все заперечують

Глава російського МЗС Сергій Лавров 21 січня провів переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, після яких заявив, що РФ не збирається нападати на Україну.

"Була заява, що Україна жодної загрози для Росії не становить. Хочу ще раз нагадати, що Росія ніколи ніде і жодного разу не загрожувала українському народу... Ви стверджуєте, що ми збираємось напасти на Україну, хоча ми багато разів пояснювали, що це не так", – заявив глава МЗС РФ.