Україна має план "Б" на випадок вторгнення РФ – посол пояснила

Посол України у США Оксана Маркарова. Фото: колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки та Україна зараз працюють над дипломатичним варіантом стримування Росії від подальшої агресії та можливого вторгнення. За словами посла України в США Оксани Маркарови, на Заході чітко усвідомлюють загрози, а тому готуються і до "варіанту Б".

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Реклама

"Зараз ми всі: Україна, США, Захід – працюємо над варіантом "А", дипломатичним стримуванням, щоб нам не довелося переходити до варіанта "Б", до якого також всі активно готуються", — сказала Маркарова.

Дипломат не уточнила, що саме передбачатиме "варіант Б", проте йдеться про ситуацію потенційного повномасштабного нападу РФ на Україну.

"Наразі Сполучені Штати активно звертаються до Росії з тим, щоб сфокусуватися на варіанті "А", вони справді прагнуть дипломатичного врегулювання і демонструють Росії, що є інший шлях. Для США та всього цивілізованого світу війна не є бажаним сценарієм розвитку подій. Водночас є розуміння того, що є загроза українському суверенітету, і Сполучені Штати не готові ним поступатися", – підсумувала Маркарова.

Реклама

Загроза вторгнення РФ в Україну