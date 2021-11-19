У Саакашвілі серйозне ускладнення – він може впасти в кому

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Екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі можуть перевести у військовий шпиталь у місті Горі, яке знаходиться у відомстві міністерства оборони. Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе. Грузія онлайн ".

"Ми пропонуємо його переведення у військовий госпіталь Міноборони імені Георгія Абрамішвілі. Це те місце, де його здоров'я та життя будуть максимально захищені державою", – він.

Він зазначив, що рішення про переведення має ухвалити сам Саакашвілі. Тут же він попередив, що "у разі будь-якої провокації з боку опонентів", яка може стати на заваді процедурі перекладу або роботі медперсоналу, Саакашвілі негайно повернуть до тюремної лікарні.

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Одночасно група медичних експертів, сформована під егідою омбудсмена Грузії, заявила, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулися тяжкі ускладнення і пацієнт може впасти в комусь. Вони закликали владу Грузії негайно перевести Саакашвілі до багатопрофільної високотехнологічної лікарні для проведення досліджень головного мозку.



За його словами, після покращення стану здоров'я Саакашвілі буде повернуто до Руставської в'язниці №12.

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