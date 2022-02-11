Росія має багато варіантів вторгнення: в НАТО назвали сценарії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія розглядає різні сценарії дестабілізації України зсередини, включаючи кібератаки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

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Загрозлива риторика

За його словами, ризик повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишається, проте є інші ризики.

"Є ризик інших агресивних дій, куди входять спроби повалити владу в Києві, гібридні та кібератаки, а також інші види агресії. У цьому немає визначеності, але відомо, що військове нарощування триває", – зазначив Столтенберг.

/ Фото: Минобороны Украины

Крім цього, він заявив, що в НАТО бачили "загрозливу риторику з боку Росії" і знають, що "багато офіцерів російської розвідки вже діють в Україні".

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Також генсек НАТО сказав, що ризик повномасштабної війни в Європі "нині дуже великий". При цьому Альянс не має чітких даних щодо можливої дати нападу Росії на Україну.

Загроза вторгнення Росії

Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

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Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Це викликає побоювання, що удар по Україні може бути завданий з території Білорусі. Росія активно стягувала військову техніку у цьому напрямі.

НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.

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