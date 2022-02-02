У Кремлі злякалися нападу України: деталі від Пєскова

Пєсков побоюється нападу з боку України / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна може першою напасти на Росію.

На його думку, це може статися через окупований росіянами Крим, повідомляє РІА Новини.

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"Україна вважає можливим напад на Росію для того, щоб, наприклад, посягнути на "російський регіон" Крим", – заявив прессекретар Путіна.

Він зазначив, що стратегія національної безпеки України безпосередньо стосується застосування сили для повернення територій.

Кримське питання

Росія окупувала Крим у лютому 2014 року та провела у ньому 16 березня незаконний "референдум" про приєднання півострова до Російської Федерації. Російським Крим не визнає переважна більшість країн світу.

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Росія категорично відмовляється обговорювати питання щодо повернення Криму Україні. Вона заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією – 20 лютого 2014 року.

Майже половина українців вірить у повернення країні анексованого Росією Криму. Про це свідчать дані соцопитування, проведеного компанією Active Group 24 грудня 2021 року.

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Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 27 січня 2022 року затвердила резолюцію "Припинення насильницьких зникнень на території держав Ради Європи", в яку з ініціативи української делегації було внесено поправки щодо Росії та окупованих нею територій України.

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