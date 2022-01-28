У нас що, танки їздять? Зеленський про паніку навколо України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Україні під час зустрічі з іноземними журналістами.

"У нас танки вулицями не їздять, але якщо ти тут не знаходишся, відчуття зі ЗМІ таке, що у нас війна, війська дорогами ходять, мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так, нам не потрібна ця паніка. Я не кажу, що не може бути ескалації. Ми відверто говоримо про це вже 8 років. Вона була, вона вже почалася. Частина нашої території вже тимчасово окупована", – сказав Зеленський.

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Він заявив, що паніка шкодить економіці України.

"Я почав говорити з лідерами держав і пояснювати їм. Нам потрібно стабілізувати ситуацію. Сигнали пішли навіть від важливих осіб, що завтра буде війна, – вони про це говорять відверто та недипломатично, – це паніка на ринках та у фінансовому секторі. Скільки це коштує нашій державі? Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Нам потрібна єдність народу, народ має бути впевнений в армії, у президенті, довіряти своїй владі та спецслужбам. Але інформація з різних джерел не повинна заплутувати нашу державу, бо починається економічна паніка", - з ауважив президент.