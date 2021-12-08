Будуть не лише санкції. Екскомандувач НАТО пригрозив Путіну

Брідлав закликав Захід розглянути варіанти воєнної допомоги Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі в 2013-16 роках, генерал Філіп Брідлав вважає, що Захід має розглянути варіанти військової допомоги Україні на випадок повномасштабного вторгнення російських військ.

Про це він заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму та Атлантичного ради (Вашингтон), присвяченій підсумкам телефонної розмови президента США Джозефа Байдена з російським колегою Володимиром Путіним.

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Генерал зазначив, що раніше стосовно Росії запроваджувалися лише економічні санкції. Однак вони, ймовірно, були недостатньо ефективними, оскільки не вплинули на поведінку Росії так, як очікували.

"Якщо ми й надалі застосовуватимемо економічні санкції, то маємо переконатися, що цього разу вони будуть дійсно болючими і вони змінять поведінку російського керівництва", – сказав Брідлав.

При цьому він наголосив, що у нас більше інструментів, ніж просто економічні санкції.

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"Якщо не спрацюють економічні санкції, тоді потрібно подивитися на варіанти військової допомоги. Щоб для Росії ціною можливої потенційної атаки чи нової агресії була власне втрата серйозних переваг", – сказав генерал.

Він зазначив, що Україні потрібна допомога з протиповітряною обороною та дронами, з розумними ракетами.

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