У Гончаренка зник телефон в аеропорту: шукали всім мітингом

У Гончаренка зник телефон, яким він знімав стрім прильоту Порошенка / Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп від "Євролідарності" Олексій Гончаренко втратив телефон. За його словами, він упав біля нього біля виходу з аеропорту. Про це політик написав у своєму Telegram-каналі.

"Хто бачив телефон у чорному чохлі – будь ласка, підходьте. Це Олексій Гончаренко (сказав політик, вказуючи на себе. – Ред.). Це історичний телефон, який пройшов з нами весь цей шлях. Шкода його втратити, але нехай це буде найбільше горе сьогодні", – сказав він.

Незабаром телефон знайшовся, його повернули політику.

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Гончаренко вів сьогодні стрім з літака і після прильоту в аеропорт "Київ". Він показував, як відбувається повернення п'ятого президента України Петра Порошенка.

Стежити за ситуацією з прильотом Порошенка до України ви можете на нашому стрімі.

Приліт Порошенка до України

17 січня Петро Порошенко повернувся до України після закордонної поїздки. Літак із політиком на борту приземлився в аеропорту "Київ" о 9:05. Після прибуття у нього забрали паспорт на паспортному контролі в аеропорту "Київ". Згодом документ йому повернули.

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На 11 годину в Печерському суді міста Києва призначено розгляд справи Петра Олексійовича про держзраду.

На цей момент біля будівлі Печерського суду у Києві Порошенка чекає понад сотня активістів.