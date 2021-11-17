"Тисяча Зеленського" – пастка для Банкової? Чому влада відмовилася від роздачі грошей, а потім передумала

Програма Зеленського може обернутися проти нього самого. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв виплатити по 1000 гривень кожному, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу. Хоча активні обговорення таких ініціатив велися на ТВ-ефірах уже щонайменше два місяці, щоразу представники влади відмовлялися йти шляхом роздачі грошей. Що змінилося? Сайт "Сегодня" з'ясував, чому у команді Зеленського передумали та придумали тисячу гривень на театри, спорт та туризм.

1000 грн за вакцину

У понеділок, 15 листопада, президент Володимир Зеленський звернувся до громадян та заявив, що українці, які зробили два щеплення від COVID-19, отримають від держави 1000 гривень.

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"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко та зручно, через "Дію". За ці гроші можна буде купити абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний чи виставковий зал чи купити квитки на внутрішні авіа- та залізничні перевезення" , – сказав Зеленський.

За словами президента, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд. гривень. Стільки ж – на початку 2022 року. Громадяни, які не мають смартфонів із додатком "Дія", зможуть отримати гроші іншим шляхом, про який влада повідомить пізніше.

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Радуцький та Ляшко були проти

Зазначимо, що видавати українцям одноразову допомогу у розмірі 1000 грн як мотивацію до вакцинації проти коронавірусу раніше пропонував екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

20 вересня в ефірі Свободи слова на телеканалі ІCTV політик зазначив, що якщо примусова вакцинація не працює, то потрібно запровадити систему додаткової мотивації щепленим.

"Невеликі кошти, щоб зробити додаткову мотивацію. Немає іншого варіанту, як вакцинувати всіх. Але я запропонував би – виплатити кожному при вакцинації 1000 грн" – сказав тоді Гройсман.

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Володимир Гройсман: "Я запропонував би – виплатити кожному при вакцинації 1000 грн" / Фото: Facebook

Він також додав, що джерелом фінансування міг би стати транш у 2,7 млрд. доларів від Міжнародного валютного фонду.

"Гроші прийшли як подарунок для подолання наслідків пандемії. Тож і використовувати їх треба на проблеми пандемії" , – наголосив Гройсман.

Тоді з екс-прем'єром категорично не погодився голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький , який також виступив у ефірі програми .

"Якщо мене запитає міністр, чи потрібно щось платити людині за те, що вона вакцинувалася, я буду принципово проти" , – наголосив Радуцький.

На думку нардепа, найкраща мотивація – це дати людині вибір: або реанімаційне ліжко зі штучною вентиляцією легень, або вакцина, яка захистить його від хвороби та не дозволить заразити оточуючих.

Михайло Радуцький: "Я принципово проти платити людині за те, що вона вакцинувалася" / Фото: Facebook

29 жовтня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" Володимир Гройсман розповів, що пропонував запровадити фінансову мотивацію для тих, хто вакцинується. міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку , але також отримав відмову.

"Я йому говорю: "Запропонуйте таку мотивацію людям. Можливо, прийдуть, і буде дешевше, не треба буде кисню, не помиратимуть – і слава богу". Він каже: "Ні, не треба". А чому ж не треба? Тому що у них "має бути самосвідомість" , – переказав діалог із Ляшком Гройсманом.

Віктор Ляшко: "В українців має бути самосвідомість" / Фото: Facebook

Наразі влада таки вирішила платити українцям за вакцинування, причому представила цей вид мотивації як власну "програму підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки".

Неприйняття опозиції та криза власних ідей

Політолог Олександра Решмедилова зазначає, що у діях влади спостерігається тенденція неприйняття ідей опозиції.

"Команда президента відкидає такі ідеї одразу, навіть якщо вони розумні. Проте спроби дистанціюватися від минулого не мають успіху, оскільки сьогоднішня влада має кризу власних ідей. Не знаючи, як вирішити проблему, керівництво країни вирішило скористатися чужою ідеєю, видаючи її за власну ініціативу", – каже політолог.

Водночас експерт зазначає, що і пропозиція Гройсмана не є унікальною.

Існує світова практика мотивації населення різними бонусами. Серед тих, хто вакцинується, розігрують автомобілі та квартири, їм пропонують знижки на оплату освіти, виділяють гроші на різні потреби", – пояснює вона.

Також Решмедилова каже, що виплачувати гроші населенню можна було розпочати раніше, а не чекати кінця року та локдауну.

Олександра Решмеділова: "У влади криза власних ідей" / Фото: Facebook

Залишки річного бюджету

Політолог Ігор Петренко пояснює, що питання порушили зараз, оскільки у бюджеті залишилися гроші, які необхідно терміново витратити до кінця року.

"Їх вирішили витратити на бонуси для населення. Незважаючи на те, що кількість тих, хто заразився в Україні, зменшується, ми повинні бути готові до нової хвилі коронавірусу, а отже, треба стимулювати людей вакцинуватися", – каже Петренко.

Ігор Петренко: "У бюджеті залишилися гроші, які необхідно терміново витратити до кінця року" / Фото: Facebook

Пандемія може спричинити політичну кризу

Політолог Руслан Бортник зазначає, що епідемія коронавірусу несе серйозні політичні ризики.

"Чим вищий в Україні буде рівень захворюваності та смертності, тим більше звучатиме звинувачень у бік команди президента у неможливості взяти під контроль ситуацію із поширенням COVID-19. Це може викликати політичну кризу в країні, щоб уникнути якої влада готова використовувати будь-які варіанти, і навіть ті, які пропонують колишні політики", – каже Бортник.

Що не так із програмою Зеленського

На думку політологів, досвід західних країн щодо впровадження фінансової мотивації населення показує успішність таких програм за умови правильної їх реалізації. Однак програма Зеленського може викликати в українців більше негативу та тролінгу, ніж подяки та оплесків.

"Президент заявив, що населення зможе витрачати ці гроші на спортзали, театри, кіно та подорожі країною, таким чином фінансову підтримку отримають креативний, спортивний та транспортний сектор економіки. Це одразу ж викликало обурення у представників інших сфер бізнесу, які постраждали від ковіда не менше за перераховані вище", – говорить Решмедилова.

Руслан Бортник зазначає, що програма мотивації більше розрахована на молодь, аніж на пенсіонерів. Хоча на Банковій і пообіцяли згодом розповісти, як отримати "бонус" без інтернету.

"Користувачі гаджетів – це молодь та люди середнього віку. У людей похилого віку немає смартфонів і "Дії", – каже він.

"Пенсіонери навряд чи куплять абонемент у спортзал чи підуть у кінотеатр. Вони з задоволенням витратили б цю тисячу на оплату комуналки", – додає Решмедилова.

Руслан Бортник: "Програма мотивації більше розрахована на молодь, ніж на пенсіонерів" / Фото: Facebook

Як можна використовувати гроші

Як пояснив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров гроші дійсно не вдасться витратити на будь-які потреби.

"Можна сказати, що це не готівка. Це буде певний ваучер, або сертифікат, або депозит – називайте як хочете – на перелік товарів та послуг. Вичерпний список оголосимо найближчим часом, але узагальнено це культура, подорожі та спорт. Тому є і третій плюс від програми – заохочення культурного та спортивного розвитку українців" , – написав він у Facebook .

Нікіфоров також наголосив, що ініціатива президента – це масштабна (на кілька мільярдів гривень) програма з підтримки бізнесу.

"Просто гроші віддають опосередковано через споживачів. Таким чином влада, по-перше, демонструє подяку людям, які вирішили вакцинуватися, і заохочує тих, хто ще вагається, а по-друге, допомагає саме тим підприємцям, які найбільше постраждали від карантинних обмежень" , – зазначив спікер Зеленського.

Сергій Нікіфоров: "Ініціатива президента – це масштабна програма з підтримки бізнесу" / Фото: Wikipedia

"Вовина тисяча" може стати пасткою для Зеленського

На думку політологів, ініціатива Зеленського може обернутися проти нього самого.

"Вовина тисяча" може загнати Зеленського в пастку. Ресурс обмежений, гроші швидко закінчаться, а народ чекатиме, що президент виходитиме на балкон і "розсипатиме всім цукерки" у вигляді нових фінансових мотивацій за наступних проблем у країні. Коли ж ярмарок щедрості закриється, це викличе негатив у суспільстві, яке звикло отримувати від президента гроші", – каже Решмеділова.

Ініціатива Зеленського може обернутися проти нього самого. Фото: АР

Нагадаємо, 14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 людина . Серед них 764 дітей та 132 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 2798 людина, померло – 442, одужало – 11 219.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що в Україні за останній тиждень зафіксовано понад 140 тисяч нових випадків коронавірусу. У зв'язку з цим ми підвели підсумки тижня .