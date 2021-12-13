Тупицький не помітив санкції США проти себе: пояснюємо, де шукати

Колишній суддя Конституційного Суду Олександр Тупіцький заявив, що проти нього уряд США не вводив жодних санкцій.

Про це Олександр Тупицький розповів "Українським Новинам".

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Заплутався у списках

"Жодних санкцій проти мене немає", – повідомив Тупицький журналістам і уточнив, що на сайті Мінфіну США його прізвища немає в списках санкцій.

Справа в тому, що проти Олександра Тупицького, як фігуранта резонансної корупційної справи, та його дружини поки що лише запроваджено візові санкції. За позбавлення американських віз відповідає Державний департамент США. Тому і санкційний список із прізвищем колишнього судді опубліковано на сайті Держдепартаменту США.

Сьогодні там нічого не змінилося – прізвище колишнього судді Конституційного Суду Олександра Тупицького та його дружини Ольги Тупицької, як і раніше, значаться наприкінці санкційного списку, опублікованого 9 грудня 2021 року. До цього списку потрапили ті, кому з цієї дати заборонено в'їзд до США.

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Справи Тупицького