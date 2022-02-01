Трухіна виженуть з "Слуги народу" після відео про ДТП та хабар – Арахамія

Арахамія засудив поведінку Трухіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв вигнати з партії нардепа Олександра Трухіна після того, як ЗМІ опублікували відео з місця ДТП за участю Трухіна .

"Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання", – заявив Арахамія, якого цитує пресс-секретар "Слуги народу" Юлія Палійчук.

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Глава фракції "Слуга народу" наголосив, що йому та його колегам "соромно за поведінку Олександра Трухіна".

"Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування", – наголосив він.

Арахамія додав, що "в інших питаннях Олександр Трухін повинен співпрацювати зі слідством, щоб уже не нам, а суспільству відповісти на питання, які стосуються ДТП і всього, що відбувалося після нього".

Що було на скандальному відео з Трухіним

Видання "Українська правда" оприлюднило відео з нагрудних камер поліцейських, які знаходилися на місці ДТП, в якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейським і натякав, що у нього в машині лежить сумка із грошима.

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Чути, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським.

Він також підтвердив, що був за кермом машини, що потрапила в ДТП.

Що відомо про ДТП