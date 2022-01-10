Третя весна Зеленського: чи варто ще сподіватися на посадки топ-корупціонерів у 2022 році

Експерти поділилися думками про перебіг боротьби з корупцією у 2022 році / Колаж "Сьогодні"

"Весна прийде — садити будемо". Таким було одне з гасел виборчої кампанії тоді ще кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Булаву влади глава держави тримає в руках уже третій рік, але тема боротьби з корупцією досі є однією з неоднозначних. Успіхи та перспективи покарань хабарників вищого рівня сайт "Сьогодні" обговорив з експертами.

Система антикорупційних органів

Завдання боротися з любителями нагріти руки в Україні відведено спеціальним органам. До них відносяться:

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Останній можна назвати завершальним штрихом у цій піраміді, оскільки саме ВАКС розглядає справи казнокрадів і оголошує про ті самі обіцяні посадки. Все не так феєрично, як малювалося у передвиборчих обіцянках, але варто визнати, що процес запущено.

За інформацією голови ВАКС Олени Танасевич, з моменту створення у вересні 2019 року та до грудня 2021-го ВАКС виніс 56 вироків. У дев'яти справах із загальної кількості вироки були виправдувальні. У 47 справах, що залишилися, до реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 7 років ВАКС засудив 33 особи.

Але ефективність системи не слід міряти у термінах. Про це у коментарі сайту "Сьогодні" сказала керівник Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції в Україні (ACREC) Оксана Нестеренко:

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"Щоб були системні реформи, до яких ми і рухаємося, необхідно, щоб розвивалася антикорупційна інфраструктура, щоб реформувалися інші правоохоронні органи, сильне громадянське суспільство та незворотність покарання. Просто посадки нічого не дадуть, це не показник. Вони нічого не вирішують. Вирішує створення певних умов, які мінімізують ризики корупції та роблять покарання незворотнім".

Оксана Нестеренко говорить про важливість будівництва антикорупційної інфраструктури / Фото: Sasha Gulich

Метаморфози продовжуються

Сам президент під час щорічного звернення до Верховної Ради визнав, що процес удосконалення системи судоустрою ще не завершився. Політолог Ігор Петренко говорить також про те, що необхідно налагодити систему між усіма антикорупційними органами.

"Очевидно, що у справах НАБУ переважно дрібна риба. У боротьбі з корупцією має бути великий улов. Ситуація з колишнім міністром транспорту Омеляном. НАБУ порушила справу — десятки мільйонів збитків. ВАКС його виправдав. Буде важливо, хто очолюватиме САП та НАБУ. Антикорупційна гілка відділена. Справа Насірова, Онишенка – де ці справи? Не рухається топ-корупція. Особливого прогресу немає", – каже політолог нашому журналісту.

Ігор Петренко про затримання "великої риби" антикорупційними органами

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Стратегія боротьби з корупцією

Фахівці зазначають, що Україна провалила ухвалення Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки. Тому цей пункт стане одним із головних завдань на 2022-й. Директор громадської організації "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик також радить ліквідувати Окружний адмінсуд та провести конкурс ВККС та Вищої ради правосуддя:

"Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС), Вища рада правосуддя ще не очищені, і ми бачимо, що призначаються судді, які не підпадали під критерії чесноти. Це все говорить про те, що з чинною судовою системою буде дуже складно притягати до відповідальності і якихось ефективних результатів роботи ми не бачимо".

Сергій Миткалик наполягає на очищенні системи правосуддя / Фото: ukrinform

Таблетка "від усього"

У Сергія Миткалика ми також запитали, чи може Володимир Зеленський, показуючи перемоги у боротьбі з корупцією, скористатися звичними інструментом — Радою нацбезпеки та оборони.

"Нещодавно РНБО запрошувала до себе НАБУ для аналізу та коментування справи "Роттердам+". Хоча якщо ми говоримо про правову державу, є Конституція, яка говорить, що реформа судів має здійснюватися за певною процедурою, робота правоохоронних органів має містити невтручання в будь-які провадження. Тому це небезпечно для країни та функціонування держави", – каже Миткалик.

Юридичний радник Transparency International Ukraine Сергій Курінний для сайту "Сьогодні" також прокоментував це питання. Говорить, що це може бути ефектно, але не ефективно:

"Боротьбу з корупцією у нас очолює окремий перелік органів державної влади, який має певну спеціалізацію, апарат, підготовку працівників. І кожна структура, кожен державний інститут має виконувати саме ті функції, для яких він створювався. РНБО не створювалася для боротьби з корупціонерами. Це як гатити з гармати по горобцях", – підсумував юрист.

Сергій Курінний про використання РНБО для боротьби з корупціонерами / Фото: Facebook

Антикорупційні репресії

Політолог Руслан Бортник переконаний, що насамперед слід карати тих людей, які є у владі. Називає це "антикорупційними репресіями".

Чим довше президент та його оточення затягують ці процеси, тим довше вони намагаються зберегти токсичних членів команди, тим більшим тягарем це лягає на електоральні рейтинги, ускладнюючи боротьбу за другий строк. Я переконаний, що силові структури президента мають папочки та матеріали на кожного працівника зі свого оточення. Але я радив би звернути увагу на членів уряду, на керівництво офісу президента, на Раду національної безпеки і оборони та керівництво силових структур, на керівництво парламенту – ось де ключові ризики великої політичної корупції сьогодні", – відповів Бортник.

Руслан Бортник наполягає на "антикорупційних репресіях"

Політолог Вадим Карасьов, спираючись на поточні справи топ-політиків, перспектив для гучного оголошення судових вироків для корупціонерів не бачить:

"Навряд чи наступного року відбудуться великі посадки. Проти Медведчука завели справу, але за півроку процес не зрушив з місця. Що тоді говорити про менш токсичні для влади політичні постаті. Популістські обіцянки даються не для того, щоб їх виконувати, а для того, щоб залучити електорат".

Вадим Карасьов не вірить у великі посадки наступного року / Фото: nbnews.com.ua

Потрібна політична воля

У всій цій структурі відлову нечесних на руку чиновників та посадових осіб важлива головна деталь. Як шестірня, без якої механізм не почне працювати. Це політична воля можновладців. Як стверджує Оксана Нестеренко, системних дій щодо боротьби з корупцією в Офісі президента немає.