Верещук і Костін займуться переговорами щодо Донбасу

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До роботи Тристоронньої контактної групи з Донбасу приєднається Ірина Верещук, яка була призначена міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а також народний депутат Андрій Костін . Про це повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров, передає прес-служба президента України.

За його словами, делегація України має ще більше зосередитись на вирішенні гуманітарних та соціальних питань.

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"Зміни в українській делегації до ТКГ. Після переходу (Олексія — ред.) Резнікова до Міноборони до делегації приєднається Ірина Верещук", – сказав він.

Крім того, Офіс президента наголосив на важливості звільнення осіб, що незаконно утримуються, і налагодження роботи КПП на лінії зіткнення.

"Офіс Президента наголошує на необхідності активізувати роботу над звільненням утримуваних осіб, забезпеченням нормальних умов роботи КПВВ на лінії зіткнення. Ще необхідно створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю за державним кордоном на Донбасі, – наголосив прес-секретар президента.

Також Нікіфоров також зазначив, що "Нормандський формат" є безальтернативним майданчиком для проведення переговорів щодо мирного врегулювання на сході України, і відповідальність за затримку у просуванні переговорного процесу лежить на російській стороні.

4 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради Ірина Верещука було призначено віце-прем'єр-міністром України – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Таким чином звільнився її депутатський мандат, який перейшов до наступного за виборчим списком партії "Слуга народу" – Сергія Кострійчука.

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