Тищенко озвучив прізвище троянського коня у "Слузі народу"

Микола Тищенко пояснив свої претензії до Дмитра Разумкова / Колаж "Сьогодні"
Партія "Слуга народу" вирішила змінити спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, тому що він грає в "Троянського коня".
Про це заявив народний депутат Микола Тищенко, відповідаючи на питання журналіста під час "Великої фракції" політичної партії "Слуга народу" в одному з готелів Трускавця.
Потрібен свій гравець
"У мене немає претензій до Дмитра Разумкова, він відмінний хлопець. Але, мабуть, він не вважає нас – команду "Слуги народу" – своїми колегами або своєю командою. Знімати з посади – за законом – це позиція "Слуги народу". Ми хочемо там бачити гравця нашої команд, члена нашої команди, людину, яка буде переживати за народ України. Тому що народ України нам дав більшість. І коли хтось зсередини хоче пограти в гру "Троянський кінь", його місце в історії", – заявив Тищенко журналістам.
Як розвивалися події
- Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
- Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
- Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
- Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що з "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
- На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".