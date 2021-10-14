Теракт в Норвегії: ісламіст з лука вбив п'ятьох людей

Норвегія знову переживає трагічну сторінку в своїй новітній історії / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Влада Норвегії заявила, що вбивство п'ятьох людей, яке відбулося пізно вночі в місті Конгсберзі недалеко від Осло розглядається як терористичний акт. Це перший подібний напад з 2011 року, коли нацист Андерс Брейвік розстріляв 77 людей в Осло і на острові Утейя.

Про це повідомляє Reuters.

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Новий теракт

У заяві норвезької розвідувальної служби PST сказано, що чотири жінки і чоловік загинули, ще двоє отримали поранення в середу в південно-східному місті Конгсберг в результаті самого смертоносного нападу на Норвегію за останні десять років. Озброєний луком і стрілами чоловік просто почав розстрілювати перехожих. Його жертвам було від 50 до 70 років.

"Події в Конгсберзі в даний час здаються терористичними, але розслідування ... детальніше визначить, чим були мотивовані ці дії", – йдеться в заяві норвезької розвідувальної служби PST.

У поліції уточнили, що стрілець діяв сам, а перед його затриманням було проведено декілька попереджувальних пострілів.

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Що відомо про стрільця

За даними місцевих ЗМІ, вбивцею є 37-річний громадянин Данії, який недавно приїхав з Данії і прийняв іслам. У соцмережах пишуть, що його звуть Еспен Андерсен Братен.

Ряд ЗМІ Норвегії повідомили ім'я ісламіста і розмістили його фото

На його каналі в Youtube підозрюваний розмістив відео з погрозами, що він готовий зробити щось в ім'я віри. "Я посланник. Я прийшов з попередженням. Хіба це дійсно те, чого ви хочете?", – каже затриманий на відео.

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Шеф норвезької поліції Оле Саверуд на прес-конференції розповів, що 37-річний злочинець був допитаний вночі. Він визнав свою провину в скоєних вбивствах і погодився співпрацювати зі слідством. Саверуд уточнив, що поліція знала про радикальні погляди чоловіка.

Після нападу поліцейським по всій країні був відданий наказ носити при собі вогнепальну зброю. "Це додаткова міра обережності. У поліції поки немає ніяких вказівок на зміну рівня національної загрози", – говорилося в заяві норвезької поліції.

Теракт 2011 року