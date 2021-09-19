Таліби вигнали із середньої школи дівчаток і жінок-вчителів

Відтепер афганські дівчатка приречені на відсутність кваліфікованої роботи / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Рух "Талібан", який в серпні вигнав з Афганістану обраний уряд, провів реформу освіти. Ісламісти виключили з середньої школи дівчаток і звільнили вчителів-жінок. У молодшій школі дівчаток розмістили за ширмою.
Про це повідомляє агентство Reuters .
Талібан закликав учнів і вчителів чоловічої статі повернутися в школу, доля жінок невідома
Згідно із заявою офіційного представника "Талібану" Забіхули Муджахида, зараз в середню школу можуть ходити тільки хлопчики і вчителі-чоловіки. Тому "Талібан" закликає чоловіків повернутися до навчальних закладів, щоб зайняти місця викладачів-жінок.
Для дівчаток Забіхула Муджахід пообіцяв, що незабаром відкриються спеціальні школи, де вони вчитимуться без хлопчиків. "Уряд працює над спеціальною процедурою", – заявив Муджахід.
Вища освіта
Вища освіта теж зазнала "реформу". Тут дівчата повинні вчитися в роздільних аудиторіях або приміщеннях, розділених ширмою. Також дівчата зобов'язані носити традиційне арабське жіноче плаття і головні убори, які закривають обличчя – паранджу.
Замість навчання тепер афганські дівчатка змушені рятуватися від голоду.
Життя з "Талібан"
- 13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабула. Після нетривалих переговорів із країни полетів президент Ашраф Гані.
- Десятки тисяч афганців покинули свої оселі. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кількасот афганців.
- Наприкінці серпня представники "Талібану" запевняли, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного уряду республіки.
- Рух "Талібан" 1 вересня розпочав наступ на формування антиталібського опору в провінції Панджшер. Це сталося у відповідь на провалені переговори між опором і талібами.
- 7 вересня рух представив свій уряд, який очолив фігурант списку терористів ООН.
- В середині вересня з'явилися перші повідомлення про страти людей без суду і слідства.