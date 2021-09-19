Таліби вигнали із середньої школи дівчаток і жінок-вчителів

Відтепер афганські дівчатка приречені на відсутність кваліфікованої роботи / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Рух "Талібан", який в серпні вигнав з Афганістану обраний уряд, провів реформу освіти. Ісламісти виключили з середньої школи дівчаток і звільнили вчителів-жінок. У молодшій школі дівчаток розмістили за ширмою.

Про це повідомляє агентство Reuters .

Згідно із заявою офіційного представника "Талібану" Забіхули Муджахида, зараз в середню школу можуть ходити тільки хлопчики і вчителі-чоловіки. Тому "Талібан" закликає чоловіків повернутися до навчальних закладів, щоб зайняти місця викладачів-жінок.

Для дівчаток Забіхула Муджахід пообіцяв, що незабаром відкриються спеціальні школи, де вони вчитимуться без хлопчиків. "Уряд працює над спеціальною процедурою", – заявив Муджахід.

Вища освіта

У суботу так виглядала ранкова лінійка однієї зі шкіл Кабулу / Фото журналіста The Wall Street Journal

Вища освіта теж зазнала "реформу". Тут дівчата повинні вчитися в роздільних аудиторіях або приміщеннях, розділених ширмою. Також дівчата зобов'язані носити традиційне арабське жіноче плаття і головні убори, які закривають обличчя – паранджу.

Замість навчання тепер афганські дівчатка змушені рятуватися від голоду.

Життя з "Талібан"