Таке вперше! Депутат Ради отримав високу посаду у Європі

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Народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка обрано віцепрезидентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської Асамблеї Ради Європи. Інформацію про це політик повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Мене обрали віцепрезидентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської Асамблеї Ради Європи. Цю посаду вперше зайняв українець! Продовжуємо працювати в ПАРЄ та захищати демократичні цінності та права людини", – написав він.

Крім того, було призначено 18 віцепрезидентів, зокрема заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Євгенія Кравчук переобрана на посаду віцепрезидента ALDE (Альянс лібералів та демократів за Європу).

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Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи став проросійський політик Тіні Кокс.

Нагадаємо, 24 січня стартувала чергова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи

Україна у ПАРЄ

Делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження делегації Російської Федерації . Тепер у Парламентській асамблеї Ради Європи підготують доповідь про повноваження російської делегації. Остаточне рішення буде ухвалене 26 січня.

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У червні 2021 року регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закрив справу за другою скаргою щодо нього, яка стосувалася українського прапора і питання "Путін – убивця?" до канцлерки Німеччини Ангели Меркель.