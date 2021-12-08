То евакуація з України буде? У посольстві США відповіли

Посольство США в Україні заперечує підготовку до евакуації американських громадян. Фото: колаж "Сьогодні"

Уряд США поки що не розглядає питання щодо евакуації урядового персоналу США чи американських громадян із України.

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

Реклама

"Всупереч новинам уряд США поки що не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Проводимо нормальне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми робимо, на випадок погіршення ситуації з безпекою", – йдеться у повідомленні.

Що відомо?

Раніше CNN з посиланням на джерело повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант потенційної евакуації американців з України у разі настання Росії та виникнення загрози безпеці.

За словами співрозмовників каналу, плануванням евакуації на випадок непередбачуваних обставин займається Пентагон.

Реклама

Загроза вторгнення РФ в Україну