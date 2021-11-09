То це було вбивство? Рада розслідує смерть Полякова

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Депутат Верховної Ради Анна Скороход (група "За майбутнє") зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства народного депутата Антона Полякова. Про це повідомляють на сайті парламенту.

Проєкт постанови зареєстровано з № 6300. Текст документа наразі не оприлюднено.

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9 листопада проєкт постанови було передано на розгляд керівництву.

Напередодні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що у справі Антона Полякова опитано всіх свідків та переглянуто всі записи з камер. Зокрема, відбулася розмова правоохоронців з народним депутатом із фракції "За майбутнє" Анною Скороход, яку назвали "співмешканкою" покійного.

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Загроз Полякову не було

У МВС запевнили, що Анна Скороход не заявляла про будь-які підозри, хто міг би вбити народного депутата Антона Полякова.

Після смерті нардепа Анна Скороход знепритомніла у Верховній Раді, їй довелося викликати швидку допомогу.

Що відомо про смерть Полякова