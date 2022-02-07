Сюрприз для кораблів Росії: до чого готова Україна

Наталія Гуменюк заявила, що є психологічний тиск із боку РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

6 лютого за 20 морських миль від Одеси було зафіксовано розвідувальний корабель Російської Федерації "Іван Хурс".

Про це повідомила помічниця начальника Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби Наталія Гуменюк, зазначає Укрінформ.

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"Ми завжди готові"

За її словами, з початку агресії Росії прикордонники України постійно фіксують перебування кораблів Чорноморського флоту РФ неподалік від українських кордонів з 2014 року.

"Майже весь час вони знаходяться в морі, також і наші кораблі постійно перебувають на службі, моніторять ситуацію, відстежують обстановку. Ми бачимо їх і радіолокаційно, і фізично ця ситуація є абсолютно типовою з 2014 року з моменту початку агресії РФ та анексії наших територій", – розповіла Наталія Гуменюк.

Також вона заявила, що є психологічний тиск з боку РФ:

"Зараз при нагнітанні обстановки на суші така сама відбувається імітація нарощування сил та присутності, тобто відбувається певний психологічний тиск та нагнітання. Ми не здивовані цією ситуацією, але ми завжди готові".

Фото – livejournal.com/2975387.

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Події Росії

Також вона заявила, що РФ перебуває у "межах дії міжнародного морського права, поза територіального моря України", тобто. "Там, де мають право".

"Державний кордон України вони не перетинають, зокрема й тому, що тут на службі постійно перебувають наші кораблі", – сказала Гуменюк.

За її словами, увага до наближення розвідувального корабля РФ "Іван Хурс" виникла на ґрунті "загальної напруги та підвищеної уваги до будь-яких військових сил країни-агресора, зокрема й кораблів". При цьому вона зазначила, що "не було випадку, щоб російські кораблі критично наблизилися або порушили наш кордон та несанкціоновано увійшли до територіальних вод України, крім кордонів із тимчасово окупованою територією".

Загроза з боку РФ

12 січня було оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року. При цьому експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

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CNN сказали, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

31 січня Sky News повідомив, що якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну та обрати найкоротший шлях до столиці, він проходитиме через Чорнобильську зону відчуження.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Німеччини Дмитро Кулеба та Анналена Бербок обговорили російську загрозу та "червоні лінії" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За словами Кулеби, ні Німеччина, ні Україна не прагнуть силового вирішення конфлікту.

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