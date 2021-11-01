Ситником займеться суд: голову НАБУ запідозрили у роботі на американські спецслужби

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До Окружного адміністративного суду Києва громадська організація "Свідома Україна" направила позов з проханням з'ясувати, чи є у керівництві Національного антикорупційного бюро агенти спеціальних служб Сполучених Штатів. Про це повідомляє прес-служба суду .

"Позивач просить суд визнати протиправним відмову цих установ прокоментувати інформацію, що у керівництві НАБУ працюють агенти спеціальних служб США", – йдеться у повідомленні.

У позові йдеться про голову НАБУ Артема Ситника та його першого заступника Гізо Углава, відповідачами зазначено СБУ, Центр протидії дезінформації при РНБО та посольство США в Україні.

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Позивач просить суд зобов'язати відповідачів підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Наразі ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за вказаним позовом.

Ситуація із Ситником

26 жовтня 2020 року ОАСК ухвалив рішення, яким визнано неконституційним указ президента України про призначення директора НАБУ. Також у своїй ухвалі суд зобов'язав Міністерство юстиції викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ. Тепер на цю посаду маємо оголосити новий конкурс. А поки суд призначив нового тимчасового голову НАБУ .

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У свою чергу у НАБУ заявили, що Ситник продовжує виконувати свої повноваження . У Бюро назвали рішення суду ангажованим та абсурдним, яке спрямоване на перетворення антикорупційного органу на контрольовану "кишенькову" структуру.