"Зелена" атака на Порошенка: нападнику загрожує нове звинувачення

Партія п'ятого президента України Петра Порошенка домагається максимального покарання для хлопця, який облив їх лідера зеленкою 24 серпня після параду на честь 30-річчя Незалежності України. Через суд "Європейська Солідарність" зобов'язала правоохоронні органи відкрити друге кримінальне провадження за фактом нападу.
Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук депутат Київради від ЄС Віктор Кононенко. Він виклав відповідне рішення Печерського суду міста Києва.
"Друзі! Вітаю всіх нас з маленькою перемогою. Тільки що Печерський районний суд м. Києва задовільнив мою скаргу на бездіяльність посадових осіб Печерського управління поліції ГУНПУ в м. Києві та зобов‘язав їх зареєструвати провадження щодо скоєння злочину проти державного діяча. Цим ми не лише створюємо підстави для посилення покарання стосовно замовників, організаторів і виконавців цього злочину, але й підтверджуємо факт злочинної бездіяльності поліції, яка дозволила нападнику втекти", – так прокоментував свою перемогу Кононенко.
Відзначимо, що стаття "погроза або насильство стосовно державного діяча" передбачає покарання у вигляді 12 років в'язниці.
Як розвивалися події
- Нападника, якого поліція затримала на наступний день після інциденту з медикаментом, звуть Юрій. Він 1999 року народження з Козельця (Чернігівська область).
- Петро Порошенко відразу після інциденту заявив, що до НП може бути причетний нинішній лідер країни Володимир Зеленський .
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що напад з зеленкою був звичайним хуліганством, а то, що Порошенко зв'язав це з главою держави – "фобія" і "безглуздий привід" потрапити в ЗМІ.
- Посольство США з цього приводу нагадало, що політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу і фізичному нападу на неї "немає місця в процвітаючій демократії".
- Спочатку проти нападника відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", яке карається покаранням від умовного терміну до 5 років в'язниці.