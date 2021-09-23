Суд виніс другий вирок організатору "тітушек Майдану" Крисіну

Юрій Крисін є другим фігурантом у справі про вбивство журналіста Веремія. Фото: LIGA.net

Дарницький райсуд Києва засудив організатора "тітушек Майдану" Юрія Крисіна до 8 років позбавлення волі. Вирок винесено у справі про організацію викрадення та катування людини 21 січня 2014 року. Також було частково задоволено цивільний позов.

Про це повідомив правозахисник Павло Дикань на своїй сторінці в Facebook.

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Засудженого визнали винним за статтею 127 Кримінального кодексу — катування. По інших статтях його виправдали через сплив строку давності. Йдеться про викрадення людини, хуліганство та перешкоджання мирним акціям протесту.

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Хто такий Юрій Крисін?

Юрій Крисін — 48-річний уродженець Донеччини, керівник охоронної фірми "П'ятий регіон". За даними слідства, в часи Майдану був організатором загонів "тітушок", співпрацював з бізнесменом Олексієм Чеботарьовим.

У червні 2018 року Крисіна засудили до п’яти років ув’язнення за організацію нападу на журналіста видання "Вести" В'ячеслава Веремія у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року в Києві. Тоді так звані "тітушки" забили кийками та стріляли в журналіста. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Тепер Дарницький райсуд Києва виніс вирок у справі щодо викрадення та катування "майданівців" у січні 2014 року. Зокрема йдеться про викрадення оператора Владислава Іваненка.

Тоді ж, за версією слідства, Чеботарьов запропонував Крисіну 200 тисяч доларів за протидію "майданівцям" . Крисін погодився, але з 10 по 22 січня поїхав на відпочинок за кордон, а свої "повноваження" переклав на довірених осіб — Сергія Чемеса та Павла Бялая. Вони неофіційно працювали в охоронній фірмі Крисіна "П'ятий регіон" і належали до його найближчого оточення.

З-за кордону Крисін, як кажуть правоохоронці, спілкувався з замовниками та віддавав накази Чемесу та Бялаю телефоном. Сам він це заперечує.

Раніше ми повідомляли, що генпрокурор України Ірина Венедиктова відзвітувала про розслідування "справ Майдану".

Також нагадаємо, суд дав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування по "справах Майдану" стосовно колишнього голови Служби безпеки України.