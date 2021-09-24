Суд над народним депутатом: політик не сплатив податків на 118 млн гривень

Підозрюваному прямо вдома зачитали обвинувачення / Фото ДБР / Колаж "Сегодня"

До суду передається справа народного депутата України, який звинувачується в ухиленні від сплати податків на більш ніж 100 млн гривень. Завершено досудове розслідування стосовно політика.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

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Слідством було встановлено, що протягом 2012-2019 років підозрюваний продавав нерухомість в житлових будинках в селах Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка, розташованих поруч з Києвом.

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"При цьому він не був зареєстрований фізичною особою-підприємцем або юридичною особою. Доходи від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозволяло йому знизити ставку податку в угодах з 18% до 5%", – сказано в повідомленні ДБР.

За висновком експертів, таким чином підозрюваний не перерахував у держбюджет податків на загальну суму понад 118 млн гривень. Тепер народний депутат постане перед судом за підозрою в умисному ухиленні від сплати податків, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 15 000 до 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Хто фігурант справи

За версією "Української правди", обвинувачений – народний депутат групи "За майбутнє" Віктор Мялік.

Сам депутат підтвердив Суспільному, що у нього проходили обшуки, проте він завжди платив усі податки та має необхідні документи.

Справи нардепів

Скандально відомого народному депутату Гео Леросу загрожує три роки в'язниці. Проти нього Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за підозрою в перешкоджанні діяльності народного депутата і депутата місцевої ради.

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