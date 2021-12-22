Суд заочно заарештував ексглаву ПриватБанку Дубілета

Якщо Дубілет повернеться до України – опиниться у СІЗО. Колаж "Сьогодні" / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід ексглаві ПриватБанку Олександру Дубілету у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ)

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Суддя повністю задовольнив клопотання НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та погодився на арешт підозрюваного. Рішення про його арешт винесено без участі самого Дубілета, оскільки він уже понад півроку перебуває у міжнародному розшуку.

"Справа ПриватБанку"