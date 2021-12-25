СРСР можна було зберегти навіть після путчу: Горбачов розкрив деталі

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Радянський Союз можна було зберегти навіть після серпневого путчу 1991 за допомогою утворення Союзу Суверенних Держав. Про це розповів ТАСС перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов.

"Ми спочатку недооцінили масштаб і глибину проблем міжнаціональних відносин, відносин центру та республік. Не відразу дійшли висновку, що Союз потребує оновлення", – сказав він.

За його словами, метою влади Радянського Союзу було "створення реальної федерації з реальним суверенітетом республік, які передають центру частину повноважень".

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"Безпека, оборона, транспортна мережа, єдина валюта, забезпечення прав людини за проєктом союзного договору були у сфері ведення союзних структур. Я впевнений, що це був життєздатний варіант, більшість республік підтримала б його, але путч ДКПП зірвав цю можливість", – зазначив Горбачов.

"Але навіть після путчу, коли республіки оголосили про свою незалежність, а позиції президента СРСР були серйозно ослаблені, я вважав, що Союз можна зберегти. І запропонував домовитися про Союз Суверенних Держав", – уточнив він.

За його словами, Союз Суверенних Держав став би конфедеративною державою із ще ширшими повноваженнями республік.

"Зокрема, вони стали б членами ООН, а Союз зберіг би місце у Раді Безпеки. Зберігалося б єдність збройних сил, контроль над ядерною зброєю. Я впевнений, що це було б набагато краще, ніж те, що сталося після розпаду Союзу", – підсумував Горбачов.

Він уточнив, що не згоден з думкою про те, що Радянський Союз можна було б врятувати, якби не його рішення скласти повноваження президента країни.

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"Одразу після Біловезької угоди я виступив із заявою, в якій наголосив, що доля багатонаціональної держави не може бути визначена волею керівників трьох республік, питання це має вирішуватися лише конституційним шляхом. Я засудив поспішність появи цього документа – він не був обговорений ні населенням, ні Верховними Радами республік, від імені яких підписано", – сказав він.

Горбачов зазначив, що на цей час у парламентах республік обговорювався проєкт договору про Союз Суверенних Держав.

"Мушу сказати, що я розраховував на демократично обрані парламенти, хоча Біловезька угода навіть не передбачала ратифікацію цього документа. Але в цей критичний момент вони не сказали свого слова. Більше того, вони ухвалили рішення про відкликання своїх представників із Верховної Ради СРСР, а 12 грудня практично без обговорення, під оплески ратифікували Біловезьку угоду", – наголосив він.

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