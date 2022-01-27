США покарають Росію за вторгнення в Україну: подробиці Нуланд

Держдепартамент США підтверджує, що у разі вторгнення РФ до України російський газопровід "Північний потік-2" не буде запущено.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то так чи інакше "Північний потік 2" не запрацює", – сказала заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, яку цитує "Інтерфакс ".

Відповідаючи на запитання, чому США настільки впевнені в цьому, Нуланд заявила, що ґрунтується на консультаціях Вашингтона з Берліном. Також Нуланд повідомила про готовність Сполучених Штатів провести подальші переговори з Росією щодо безпеки будь-якої миті, коли в Москві теж будуть до цього готові.

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"Вчора Росія отримала наші відповіді та заявила, що їй потрібен деякий час на їх вивчення. Тому м'яч на її боці поля. Ми готові до переговорів на двосторонньому рівні, за участю НАТО, ОБСЄ, як тільки Росія теж буде готова", – сказала вона.

Нуланд зазначила, що зараз "настав час дипломатії та тверезого розуму".

Які ще санкції загрожують Росії

Захід розглядає санкції проти Росії у разі, якщо вона продовжить свою агресію щодо України.

Зокрема, Росію можуть відключити від платіжної системи SWIFT.

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Крім того, США також підготували серйозний пакет санкцій на випадок воєнного вторгнення в Україну.

Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.

Крім того, президент США Джо Байден не виключив запровадження санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може викликати розрив відносин Москви та Вашингтона. Він також виступає проти того, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" з питаннями безпеки в Європі.