США прийняли рішення щодо розширення НАТО – надійшла перша відповідь

Володимир Путін спровокував бажання українців відійти від Росії. Фото: колаж "Сьогодні"
США не приймає пропозицію Росії про надання їй гарантій безпеки через нерозширення НАТО на схід. Про решту ініціатив Кремля можна поговорити.
Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу в Білому домі.
Фактична відмова
"Росія надала пропозиції, з деякими ми погодилися б, із деякими, наприклад що стосуються НАТО, звичайно, ні", – сказала прессекретар Білого дому журналістам.
Однак Вашингтон не відмовляється від переговорів з Росією з усіх важливих питань, включно насамперед про Україну. "Ми говорили, що розраховуємо на переговори на початку січня, але ми не визначили остаточно їхні деталі", – сказала Джен Псакі.
Водночас представник Білого дому відкинула звинувачення на адресу західних країн в ескалації напруженості навколо України. " Факти — смішна штука, і факти вказують на те, що єдина агресія, яку ми бачимо на російсько-українському кордоні, — це нарощування військового угруповання Росією та войовнича риторика від лідера Росії ", – наголосила Псакі.
Ситуація
- У Москві поки що не прокоментували такий поворот у їхніх вимогах від Заходу гарантій. У президента Росії Володимира Путіна раніше завершилася традиційна пресконференція, де він вимагав прибрати американські ракети з порога його будинку.
- 17 грудня Росія передала США проєкт договору щодо надання гарантій нерозширення НАТО на схід. У ньому йдеться про те, щоб не приймати країни колишнього Радянського Союзу до Альянсу, зокрема й України.
- Раніше у Держдепі США заявляли, що готові говорити про НАТО з Кремлем за однієї умови – переговори мають відбуватися не лише між Вашингтоном та Москвою, а й за участю європейських союзників США.
- Проте Москву влаштовує лише діалог з Вашингтоном і потреби залучення тієї ж України до переговорів із США та НАТО щодо гарантій безпеки РФ вона не бачить.
- Тим часом реакція Путіна, за даними ЗМІ, передбачувана – подальша агресія. Тому Північноатлантичний альянс привів у підвищену бойову готовність Сили реагування, загальна кількість яких становить 40 тисяч військовослужбовців.