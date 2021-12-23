США прийняли рішення щодо розширення НАТО – надійшла перша відповідь

Володимир Путін спровокував бажання українців відійти від Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

США не приймає пропозицію Росії про надання їй гарантій безпеки через нерозширення НАТО на схід. Про решту ініціатив Кремля можна поговорити.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу в Білому домі.

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Фактична відмова

"Росія надала пропозиції, з деякими ми погодилися б, із деякими, наприклад що стосуються НАТО, звичайно, ні", – сказала прессекретар Білого дому журналістам.

Однак Вашингтон не відмовляється від переговорів з Росією з усіх важливих питань, включно насамперед про Україну. "Ми говорили, що розраховуємо на переговори на початку січня, але ми не визначили остаточно їхні деталі", – сказала Джен Псакі.

Водночас представник Білого дому відкинула звинувачення на адресу західних країн в ескалації напруженості навколо України. " Факти — смішна штука, і факти вказують на те, що єдина агресія, яку ми бачимо на російсько-українському кордоні, — це нарощування військового угруповання Росією та войовнича риторика від лідера Росії ", – наголосила Псакі.

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Ситуація