США та НАТО готуються до вторгнення Росії в Україну – Держдеп

Держсекретар Блінкен обговорив із генсекретарем НАТО Столтенбергом відповідь Росії / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдалося "приспати пильність" американського лідера Джо Байдена під час переговорів 7 грудня і західні країни все ж таки підготують відповідь Москві на випадок її вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США за підсумками телефонної розмови Держсекретаря Ентоні Блінкена з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що відбулася 8 грудня.

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Що обговорили

Згідно з повідомленням, держсекретар Блінкен 8 грудня обговорив із генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом підсумки переговорів між Байденом та Путіним, а також варіанти відповіді Північноатлантичного альянсу на подальшу агресію Росії проти України.

"Секретар високо оцінив зусилля Генерального секретаря з підвищення обізнаності та єдності в Альянсі, а також його організацію успішної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 30 листопада – 1 грудня в Ризі, Латвія" , – також сказано у повідомленні.

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