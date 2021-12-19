США заарештували друга Кремля – що про нього відомо

Підприємець Владислав Клюшин. Фото: колаж "Сьогодні"

Влада Швейцарії екстрадувала до США російського підприємця Владислава Клюшина, якого звинувачують у великих фінансових махінаціях.

Про це повідомили у пресслужбі швейцарського Міністерства юстиції.

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Владислав Клюшин із сім'єю. Фото: Instagram його колишньої дружини Софії Чмух

Що відомо?

Клюшин був заарештований у кантоні Вале на запит США. Американська влада звинувачує його в торгівлі інсайдерською інформацією на десятки мільйонів доларів. Адвокат бізнесмена вважає, що звинувачення у фінансових махінаціях є лише приводом для переслідування Клюшина з інших, політичних мотивів.

Відомо, що російський підприємець тісно співпрацює з Адміністрацією президента РФ Володимира Путіна. Він володіє ТОВ "М13", яке постачає послуги моніторингу ЗМІ та соцмереж для Адміністрації президента РФ, федеральних міністерств та інших державних органів.

Також Клюшина називали колишнім власником популярного політичного Telegram-каналу "Незигар".

Раніше ми повідомляли, що суд Лондона дозволив екстрадицію Ассанжа до США – йому світить 175 років ув'язнення.

Також нагадаємо, ЄСПЛ продовжив заборону на екстрадицію американця Ленга, що воював на Донбасі.