Звернення Володимира Зеленського: навколо темрява, але завтра зійде сонце

Президент України звернувся до українців на тлі інформації про можливе вторгнення Росії на територію України. Трансляцію вів телеканал Україна 24.

За словами Зеленського, перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від нього та кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій.

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"Нас лякають великою війною та ще раз призначають дату військового вторгнення. Це вже не вперше. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому – збільшують контингент навколо кордонів. На дипломатичному фронті – намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному – обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті – прагнуть посіяти паніку серед громадян та інвесторів через засоби масової інформації", – сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна сьогодні сильна, як ніколи, і це не перша загроза, з якою ми стикаємося.

"Це не перша загроза, з якою зіткнувся сильний український народ. Два роки тому ми, як і ввесь світ, розгублено дивилися в очі пандемії. Проте згуртувалися та чіткими системними кроками практично перемогли. У цей складний час сильний український народ проявив свої найкращі якості – згуртованість та волю до перемоги", – сказав український лідер.

Говорячи про те, що якщо порівнювати пандемію, до якої ніхто не був готовий, і загрозу вторгнення, то на сьогодні Україна досить підготовлена до таких ризиків.

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"На відміну від пандемії два роки тому, сьогодні ми чітко розуміємо всі виклики, що стоять перед нами, і що з ними робити. Ми впевнені в собі, але не самовпевнені. Ми розуміємо всі ризики. Ми постійно стежимо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо гідні відповіді на всі можливі агресивні дії. Ми чітко знаємо, де поруч з нашими кордонами чужа армія, її чисельність, її локації, її оснащення та її плани. Нам є що протиставити. У нас чудова армія Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, ніж 8 років тому", – заявив Зеленський.

Також він зазначив, що окрім армії Україні вдалося досягти дипломатичної підтримки практично всіх лідерів цивілізованого світу.

"Поряд із армією на передовій захисту наших інтересів перебуває й українська дипломатія. Нам удалося досягти дипломатичної підтримки практично всіх лідерів цивілізованого світу. Більшість із них або вже відвідали та підтримали Україну, або зроблять це найближчим часом. Сьогодні всі визнають, що від України та її армії залежить безпека Європи та всього континенту", – сказав президент.

Зеленський розповів про плани України

Ми прагнемо миру, і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться до України. Винятково дипломатичним шляхом. Ми не робимо замах на чуже, але й свого не віддамо.

Ми впевнені у наших Збройних силах, але наші військові теж повинні відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість та нашу єдність. Основа нашої армії – це впевненість власного народу та міцна економіка.

Ми сформували достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та нашу фінансову систему. Ми не залишимо поза увагою жодної галузі, яка потребує державної підтримки, як це сталося днями з авіаперевізниками. І свідченням цього є стабільний курс гривні та відкрите небо.

Важливим фронтом захисту є висвітлення ситуації вітчизняними засобами масової інформації. І зараз хочу звернутися до українських журналістів. Декому з вас іноді доводиться виконувати завдання власників медіа. Більшість із них уже втекли зі своєї держави.

Коментуючи ситуація про те, що дехто залишив Україну, він відповів, що сила народу не в грошах, а в громадянській позиції.

"Працюйте в Україні, а не на тих, хто втік. Від вашої чесної позиції сьогодні залежить доля країни. А тепер я хочу звернутися не до тих, хто залишився з Україною та в Україні, а до тих, хто її залишив у найвідповідальніший момент. Ваша сила не у ваших грошах і літаках, а в громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей і країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить тест на громадянина України. Пройдіть його гідно. Нехай усі зрозуміють для когось Україна справді Батьківщина, а для когось – просто майданчик для грошей. Окремо звертаюся до всіх представників держави: державних службовців, народних обранців усіх рівнів, які покинули країну або планують це зробити. Вам народ України довірив не лише керувати державою, а й захищати її. Це ваш прямий обов'язок у такій ситуації бути разом із нами з українським народом. Я зараз пропоную вам протягом 24 годин повернутися на Батьківщину і стати пліч-о-пліч з українською армією, дипломатією та народом!", – наголосив глава держави.

Зеленський прокоментував можливе вторгнення

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи і готові за її боротися. На нас з неба дивляться 14 тисяч захисників і мирних громадян, котрі загинули у цій війні. І ми не зрадимо їх пам'ять. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватися і не збираємося цьому вчитися", – сказав він.

Також глава держави привітав усіх зі святом та побажав усім любові та щастя.

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"Сьогодні – не просто День Закоханих. День закоханих в Україну. Ми віримо у свої сили і продовжуємо разом будувати наше майбутнє. Тому що нас об'єднує любов до України. Єдиної та неповторної. І любов – переможе. Так, зараз вам можливо здається, що навколо темрява. Але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом", – резюмував він.

Вторгнення малоймовірне