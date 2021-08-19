"Супутник" – це кошмар, світова трагедія: Гордон принизив російську вакцину

Журналіст присоромив російських пропагандистів. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон назвав кошмарною російську вакцину "Супутник V", яку вже давно забракували в Україні. Пропаганда РФ спочатку розрекламувала її, а потім деякі країни почали відмовлятися від російського препарату.

Про це про сказав в ефірі "Еха Москви".

За його словами, путінська пропаганда епічно зганьбилася, коли країни почали відмовлятися від російського препарату від коронавірусу.

"Супутник" – це взагалі світова трагедія. Вакцина "Супутник V" – це кошмар. Мене ніколи не перестає дивувати російська пропаганда, Геббельс в труні перевертається. Так розхвалити вакцину свою, так розповісти, що її всі країни зараз будуть закуповувати і вже закупили. А потім країни третього світу почали масово повертати гроші за цю вакцину, тому що їм її не довезли, Словаччина вакцину повернула. Знову пшик. Зробили з мухи слона, хотіли торгонути слоновою кісткою, але й цього не змогли", – сказав Гордон.

Вакцина "Супутник V"

Це комбінована векторна вакцина для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19. Вона розроблена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалії.

У РФ вакцина була зареєстрована 11 серпня 2020 року, ось тільки в світі її не визнали. В Україні теж категорично відмовилися від її використання, багато чиновників, політиків і медиків називали її небезпечною. У самій Росії було кілька випадків загибелі людей після уколу препарату

Москва не змогла "пропхати" масове використання вакцини у світі, а з тими небагатьма країнами, з якими вдалося домовитися про постачання, теж трапився провал: від "Супутника" відмовилися Чехія, Бразилія, Словаччина, а президент Аргентини захворів після щеплення російським препаратом.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше міжнародні вчені засумнівалися в результатах випробувань російської вакцини. За словами експертів, вони не можуть отримати повний звіт про тестування препарату, оскільки Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.

У свою чергу президент Володимир Зеленський чітко заявляв, що в Україні російської вакцини не буде.

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